Олимпийский чемпион по боксу Батыргазиев победил аргентинца Ромеро

Альберт Батыргазиев (Фото: Instagram* @alba_boxing)
Олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев сохранил титулы временного чемпиона мира версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной ассоциации бокса (IBA) во втором полулегком весе, одержав победу над аргентинцем Нери Ромеро в Москве. Об этом пишет РИА Новости-Спорт.
Поединок, продлившийся все 12 раундов, завершился единогласным решением судей в пользу 26-летнего россиянина.
Батыргазиев, имеющий 12 побед без поражений на профессиональном ринге, ранее завоевал олимпийское золото в Токио (в весе до 57 кг), а в июле 2024 года стал временным чемпионом мира во втором полулегком весе по версии WBA, победив ирландца Джоно Кэрролла в Серпухове.
Ранее сообщалось, что официальный аккаунт «Вашингтон Кэпиталз» выложил в соцсети X видео, где капитан Александр Овечкин и его команда бурно радуются его 885-й шайбе в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Овечкин забил гол на 51-й минуте в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс», который «Вашингтон» выиграл со счетом 3:2 в овертайме.
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Батыргазиев, имеющий 12 побед без поражений на профессиональном ринге, ранее завоевал олимпийское золото в Токио (в весе до 57 кг), а в июле 2024 года стал временным чемпионом мира во втором полулегком весе по версии WBA, победив ирландца Джоно Кэрролла в Серпухове.
Ранее сообщалось, что официальный аккаунт «Вашингтон Кэпиталз» выложил в соцсети X видео, где капитан Александр Овечкин и его команда бурно радуются его 885-й шайбе в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Овечкин забил гол на 51-й минуте в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс», который «Вашингтон» выиграл со счетом 3:2 в овертайме.
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Мария Моисеева