Олимпийский чемпион по боксу Батыргазиев победил аргентинца Ромеро

Боец Магомед Анкалаев победит своего соперника Алекса Перейру в бою, который состоится уже в ближайшее воскресенье, 9 марта, в США в рамках турнира UFC 313. Такое мнение в беседе с MMA.Metaratings.ru озвучил экс-чемпион М-1 Вячеслав Василевский.