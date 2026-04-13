Спортсменки из Подмосковья завоевали награды Кубка России по пулевой стрельбе
Золотую и серебряную медали завоевали представительницы Московской области на этапе Кубка России по пулевой стрельбе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Соревнования проходили в селе Конь-Колодезь под Липецком с 3 по 10 апреля.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялась Марьяна Романова из Сергиева Посада по итогам стрельбы из пневматической винтовки с расстояния десять метров», — говорится в сообщении.А серебряную награду получила Софья Никулина из Дмитрова за стрельбу из пневматического пистолета.
