Спортсменки из Подмосковья завоевали награды Кубка России по пулевой стрельбе

13 апреля 2026, 12:37

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую и серебряную медали завоевали представительницы Московской области на этапе Кубка России по пулевой стрельбе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Соревнования проходили в селе Конь-Колодезь под Липецком с 3 по 10 апреля.





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялась Марьяна Романова из Сергиева Посада по итогам стрельбы из пневматической винтовки с расстояния десять метров», — говорится в сообщении.