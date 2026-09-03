Спортсменки из Подмосковья завоевали награды Спартакиады учащихся по борьбе

03 сентября 2026, 12:17

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую, серебряную и бронзовую медали завоевали представительницы Московской области на турнире по вольной борьбе в рамках XIII летней Спартакиады учащихся России. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Соревнования проходили в Раменском с 31 августа по 2 сентября. В них приняли участие 97 юношей и 85 девушек из 44 российских регионов.





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялась Дарья Гурина из Егорьевска, выступавшая в весовой категории до 33 килограммов», — говорится в сообщении.