Спортсменки из Подмосковья завоевали награды Спартакиады учащихся по борьбе
Золотую, серебряную и бронзовую медали завоевали представительницы Московской области на турнире по вольной борьбе в рамках XIII летней Спартакиады учащихся России. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Соревнования проходили в Раменском с 31 августа по 2 сентября. В них приняли участие 97 юношей и 85 девушек из 44 российских регионов.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялась Дарья Гурина из Егорьевска, выступавшая в весовой категории до 33 килограммов», — говорится в сообщении.Серебро получила Анна Ендерова из Домодедова в весовой категории до 62 килограммов. А третье место заняла ещё одна спортсменка из Егорьевска — Наталья Рачилина. Она соревновалась в весе до 70 килограммов.