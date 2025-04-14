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Петербургский «Зенит» в 24 туре МИР Российской премьер-лиги закономерно обыграл лидирующий «Краснодар» в матче, который многие называли «досрочной игрой за чемпионство». Такое мнение высказал бывший игрок московского «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой.
В разговоре с корреспондентом спортивного портала Metaratings.ru он напомнил, что предсказывал выигрыш клуба с берегов Невы, но полагал, что игра будет более упорной и закончится с минимальным преимуществом в счёте в пользу «сине-бело-голубых». Но «Зенит» оказался на голову сильнее и разгромил соперника. Напомним, матч завершился со счётом 4:1.
Он подчеркнул, что данный результат является закономерным, а борьба за чемпионство теперь только обострится. Интрига будет, как и в прошлом сезоне, сохраняться до последнего тура. Кроме того, ЦСКА сейчас показывает отличную игру и готов вклиниться в чемпионскую гонку, заключил Мостовой.
После 24 туров «Краснодар», имея в своём активе 52 очка, продолжает занимать первую строчку в турнирной таблице. После вчерашней победы идущий вторым «Зенит» сократил отставание от лидера до двух баллов (50). По 47 очков имеют в своём активе ЦСКА и «Спартак». «Красно-белые» опережают в таблице «армейцев» по дополнительным показателям.
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«Как мне игра "Краснодара" и "Зенита"? Прогнозировал победу "Зенита" 2:1, но, к сожалению, "Краснодар" во втором тайме поплыл. С чем это связано непонятно. Наверное, с тем, что "Зенит" хорош», — сказал бывший футболист.
Он подчеркнул, что данный результат является закономерным, а борьба за чемпионство теперь только обострится. Интрига будет, как и в прошлом сезоне, сохраняться до последнего тура. Кроме того, ЦСКА сейчас показывает отличную игру и готов вклиниться в чемпионскую гонку, заключил Мостовой.
После 24 туров «Краснодар», имея в своём активе 52 очка, продолжает занимать первую строчку в турнирной таблице. После вчерашней победы идущий вторым «Зенит» сократил отставание от лидера до двух баллов (50). По 47 очков имеют в своём активе ЦСКА и «Спартак». «Красно-белые» опережают в таблице «армейцев» по дополнительным показателям.
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Александр Бойцов