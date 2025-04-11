Овечкин раскрыл секрет поддержания формы в 39 лет

Александр Овечкин (фото: Instagram* @aleksandrovechkinofficial)
Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин рассказал, как ему удаётся сохранять отличную форму в 39 лет. Об этом он высказался в шоу «Великая погоня» на VK Видео.
Хоккеист отметил, что перед очередным сезоном всегда тщательно готовится и занимается с персональным тренером по физподготовке. Специалист прилетел к спортсмену для оказания помощи в подготовке и перед стартом плей-офф.
Напомним, что 6 апреля Александр Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, который ранее принадлежал Гретцки. Он забил 895-ю шайбу в гостевом матче против команды «Нью-Йорк Айлендерс».
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*запрещён в РФ
Напомним, что 6 апреля Александр Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, который ранее принадлежал Гретцки. Он забил 895-ю шайбу в гостевом матче против команды «Нью-Йорк Айлендерс».
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова