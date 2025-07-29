Спортзал Пороховской школы в Волоколамске отремонтируют к 1 сентября

29 июля 2025, 22:42

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского м. о.

Глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова проверила ход ремонта спортзала в Пороховской школе. Планируется его завершение к 1 сентября, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





В образовательных учреждениях округа готовятся к новому учебному году. В школах и детсадах ремонтируют помещения, закупают новую мебель и современное оборудование. Большое внимание в округе уделяют спортивной инфраструктуре. В этом году обновляют спортзалы в Пороховской и Кашинской школах.

«Приятно видеть, как преображается пространство. Когда была здесь в прошлый раз, зал выглядел уставшим. Сейчас помещение становится более светлым, свежим и современным. Уверена, что наши ученики будут с удовольствием заниматься здесь физкультурой», – сказала Козлова.