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Завершается капремонт центра образования №29 в поселке Зелёный

оригинал Фото: медиасток

Строительная готовность в рамках капремонта корпуса центра образования №29 в поселке Зелёный Богородского округа составляет 91,5%. Об этом сообщили в пресс-службе Минстройкомплекса Подмосковья.



«Завершается капитальный ремонт здания центра образования №29 в посёлке Зеленый. Его площадь – 4 698,5 кв. м. Готовность объекта составляет 91,5%. Специалисты завершают монтаж инженерных сетей, отделку помещений. Ведётся завоз и расстановка мебели, оборудования пищеблока. На прилегающей территории обустраивают стадион, проезды и тротуары», – пояснили в министерстве.
Там добавили, что открытие обновлённого образовательного учреждения намечено на 1 сентября этого года.

Работы проводятся за счёт средств регионального бюджета по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».



Лора Луганская

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