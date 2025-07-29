Завершается капремонт центра образования №29 в поселке Зелёный
Строительная готовность в рамках капремонта корпуса центра образования №29 в поселке Зелёный Богородского округа составляет 91,5%. Об этом сообщили в пресс-службе Минстройкомплекса Подмосковья.
«Завершается капитальный ремонт здания центра образования №29 в посёлке Зеленый. Его площадь – 4 698,5 кв. м. Готовность объекта составляет 91,5%. Специалисты завершают монтаж инженерных сетей, отделку помещений. Ведётся завоз и расстановка мебели, оборудования пищеблока. На прилегающей территории обустраивают стадион, проезды и тротуары», – пояснили в министерстве.Там добавили, что открытие обновлённого образовательного учреждения намечено на 1 сентября этого года.
Работы проводятся за счёт средств регионального бюджета по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».