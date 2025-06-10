Спрос на бутилированную воду в Московской области вырос более чем на 18%

10 июня 2025, 19:30

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Жители Подмосковья купили в мае свыше 5,7 млн бутылок бутилированной воды объёмом в пять литров. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.







«Всего с начала года было продано свыше 22,2 млн. бутылок воды такого объёма. Спрос повысился на 18,4%. Он является сезонным ввиду потепления.

Газированная и без газов, со вкусом плодов и ягод, другие виды питьевой минеральной воды широко представлены на прилавках подмосковных магазинов. Минеральная вода включает макро- и микроэлементы – кальций, магний, натрий и калий. Её регулярное употребление помогает нормализовать работу желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы», – отметили в пресс-службе.

«В жару особенно важно соблюдать питьевой режим. Как отмечают в Роспотребнадзоре, самочувствие в летний зной ухудшается из-за обезвоживания. Важно пить больше жидкости – минеральной воды, морса, кисломолочных напитков, зелёного чая, отваров из сухофруктов. А вот употребления сладких газированных напитков, энергетиков и алкоголя нужно избегать», – посоветовали в подмосковном Минсельхозпроде.