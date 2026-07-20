В Балашихе 23 июля проведут донорскую акцию

20 июля 2026, 18:14

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Выездную донорскую акцию проведёт в балашихинском микрорайоне Кучино в четверг, 23 июля, Московский областной центр крови. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Площадкой акции станет ДК «Кучино». Сдать кровь можно будет без предварительной записи с девяти утра до полудня. К донации допускаются люди в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний.





«Приглашаем присоединиться к донорскому движению и подарить надежду на выздоровление пациентам Подмосковья. Каждая донация даёт шанс на жизнь тем, кто нуждается в переливании крови», — сказал заведующий отделом заготовки крови для выездной формы работы регионального центра крови Никита Митькин.