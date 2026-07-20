В Балашихе 23 июля проведут донорскую акцию
Выездную донорскую акцию проведёт в балашихинском микрорайоне Кучино в четверг, 23 июля, Московский областной центр крови. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Площадкой акции станет ДК «Кучино». Сдать кровь можно будет без предварительной записи с девяти утра до полудня. К донации допускаются люди в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний.
«Приглашаем присоединиться к донорскому движению и подарить надежду на выздоровление пациентам Подмосковья. Каждая донация даёт шанс на жизнь тем, кто нуждается в переливании крови», — сказал заведующий отделом заготовки крови для выездной формы работы регионального центра крови Никита Митькин.Донорам положена выплата на питание в размере 1106 рублей и два оплаченных выходных дня.