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Средства реабилитации с начала года уже взяли в прокат 500 жителей Подмосковья

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

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Около 500 жителей Московской области с начала 2025 года уже воспользовались прокатом средств реабилитации. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья.
У граждан с особенностями здоровья или тех, кто временно ограничен в движениях, есть возможность оформить прокат технических средств реабилитации.
«Прокатом средств реабилитации ежегодно пользуются более 5 тыс. жителей региона. Пункты проката есть в 30 социальных центрах. Там можно взять на время разные изделия, которых у нас более тысячи. С начала года около 500 человек воспользовались прокатом средств реабилитации», – рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.
По данным Минсоцразвития Подмосковья, самыми востребованными остаются трости, ходунки, костыли, коляски и оборудование для занятий адаптивным спортом

Выбрать средство реабилитации в Подмосковье можно онлайн через приложение «Соцуслуги». Его можно скачать в маркетплейсе смартфона, используя поиск «Соцуслуги». В приложении можно заказать технические средства реабилитации из пунктов проката, а также узнать о ближайшем пункте проката в социальном центре конкретного городского округа.

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Жителей Подмосковья предупредили о завершении срока оплаты ЖКУ
09 апреля 2025, 17:57

Фото: МинЖКХ МО

Рекомендованный срок оплаты жилищно-коммунальных услуг, полученных в марте, истечёт в четверг, 10 апреля, об этом жителей Московской области предупредили в региональном МинЖКХ.
«Оплатить жилищно-коммунальные услуги жители Подмосковья могут в банке, в клиентских офисах МосОблЕИРЦ, а также через инфоматы и банковские онлайн-сервисы. Сумму платежей можно уточнить в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ онлайн», в личном кабинете на сайте регионального расчётного центра или по телефону: 8-499-444-01-00», — говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что несвоевременная оплата ЖКУ грозит отключением услуги и начислением пеней. При этом если человек попал в трудную жизненную ситуацию и не в состоянии оплатить счёт вовремя, он может обратиться к поставщику услуги и попросить о рассрочке.

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В Подмосковье произвели более 4,5% томатных соусов и кетчупов в России
09 апреля 2025, 17:53

Фото: iStock /AnnaPustynnikova

Подмосковные производители в прошлом году выпустили более 35 тыс. тонн томатных соусов и кетчупов. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Объём производства кетчупов и томатных соусов в регионе с января по февраль этого года составил 5 тыс. тонн. Это больше показателя аналогичного периода прошлого года на 13,4%. В Московской области произведено свыше 27,5% от общего объёма этой продукции в Центральном федеральном округе и 4,6% – в масштабах страны. В прошлом году подмосковные предприятия выпустили 35,3 тыс. тонн такой продукции», – уточнили в ведомстве.
Ведущими производителями по этому направлению в подмосковном Минсельхозпроде назвали АО «Дарсил» из Люберец, ООО «ПК Печагин» из Чехова и ООО ПК «Тогрус» из Домодедова.
«Томатные соусы – одни из самых популярных добавок к блюдам во всём мире. Их готовят из томатов, перетёртых в пюре и уваренных с добавлением сахара, соли, уксуса, чеснока, лука, перца, гвоздики, корицы и других пищевых добавок. Соусы могут быть сладкими, острыми или пряными. Особенно часто они используются для пасты, пиццы, блюд из мяса, овощей и при домашних заготовках», – добавили в министерстве.
Там рекомендовали отдавать предпочтение соусам без искусственных красителей и консервантов. Для этого следует предварительно изучить информацию на этикетке.

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#продукты
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Ферме в Воскресенске передали 5 га земли под ульи и травы-медоносы
09 апреля 2025, 17:30

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Участок областной земли площадью пять гектаров в селе Виноградово городского округа Воскресенск представили в аренду фермерскому хозяйству, специализирующемуся на пчеловодстве и обработке мёда, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
Фермерское хозяйство существует больше года, им руководит многодетная мать Юлия Оськина. В работах участвует вся семья. Уже в этом году на новом участке земли Юлия планирует установить дополнительно около десяти ульев, а в дальнейшем — посадить там растения-медоносы и разбить фруктовый сад.

«Планов, конечно, много. В настоящий момент изучаем окружающие нас поля на наличие медоносов. Займёмся рекультивацией, приведем землю в состояние, пригодное для использования, а потом планируем посадить лаванду, лук анзур и плодовые деревья», — сказала Юлия Оськина.
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Подмосковный бизнес в I квартале получил поручительств на 1,5 млрд рублей
09 апреля 2025, 17:24

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Московский областной гарантийный фонд за первые три месяца 2025 года выдал предпринимателям поручительства более чем на 1,5 млрд рублей. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«С начала года поддержку подмосковного Гарантийного фонда получили 110 компаний малого и среднего бизнеса. Суммарно было выдано 132 поручительства более чем на 1,5 млрд рублей. Поручительства фонда позволили предпринимателям привлечь 5,3 млрд рублей заёмных средств», – уточнила Зиновьева.
Как напомнили в пресс-службе подмосковного Мининвеста, предприниматели региона могут воспользоваться поручительствами при недостатке залогового обеспечения в рамках привлечения кредитных средств.

Поддержка фонда позволяет субъектам МСП привлекать займы для развития бизнеса – покупки оборудования, расширения производства и других задач. Подробнее о получении поручительств можно узнать на сайте фонда.

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Движение по эстакаде у станции Аникеевка в Красногорске запустят в июне
09 апреля 2025, 17:13

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Юлиан Миранду

В Красногорске завершается строительство эстакады у станции МЦД-2 Аникеевка. Запуск эстакады и основного хода дороги планируется в июне.
«Полностью выполнены работы по устройству путепровода через железную дорогу. На эстакаде готов шумозащитный экран. Мы уложили нижний слой асфальтобетонного покрытия», – рассказал руководитель проекта, главный инженер Никита Кеменев.
Сейчас идёт монтаж наружного освещения и подготовка к сдаче объекта.
«Ещё совсем немного подождать, и мы будем вдвое экономить время, передвигаясь по Аникеевке. Главное, что для экстренных служб теперь будет быстрый доступ», – сказал местный житель Егор Епифанцев.
Путепровод расположен в створе улицы Аникеевской. Он станет частью транспортной развязки общей протяжённостью 1,4 км. Длина эстакады – 410 м.

Строительство ведется с учётом перспективного развития линии МЦД-2 «Нахабино – Подольск».

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