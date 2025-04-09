Средства реабилитации с начала года уже взяли в прокат 500 жителей Подмосковья

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Около 500 жителей Московской области с начала 2025 года уже воспользовались прокатом средств реабилитации. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья.
У граждан с особенностями здоровья или тех, кто временно ограничен в движениях, есть возможность оформить прокат технических средств реабилитации.
Выбрать средство реабилитации в Подмосковье можно онлайн через приложение «Соцуслуги». Его можно скачать в маркетплейсе смартфона, используя поиск «Соцуслуги». В приложении можно заказать технические средства реабилитации из пунктов проката, а также узнать о ближайшем пункте проката в социальном центре конкретного городского округа.
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«Прокатом средств реабилитации ежегодно пользуются более 5 тыс. жителей региона. Пункты проката есть в 30 социальных центрах. Там можно взять на время разные изделия, которых у нас более тысячи. С начала года около 500 человек воспользовались прокатом средств реабилитации», – рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.По данным Минсоцразвития Подмосковья, самыми востребованными остаются трости, ходунки, костыли, коляски и оборудование для занятий адаптивным спортом
Выбрать средство реабилитации в Подмосковье можно онлайн через приложение «Соцуслуги». Его можно скачать в маркетплейсе смартфона, используя поиск «Соцуслуги». В приложении можно заказать технические средства реабилитации из пунктов проката, а также узнать о ближайшем пункте проката в социальном центре конкретного городского округа.
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Лора Луганская