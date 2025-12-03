Роспотребнадзор организовал Горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекции
В декабре 2025 года мировое сообщество вновь отмечает Всемирный день борьбы со СПИДом, проводя мероприятия, направленные на повышение осведомленности о ВИЧ-инфекции, ее путях распространения, методах профилактики и возможностях лечения.
Для дальнейшего снижения заболеваемости ВИЧ необходимо усилить профилактические меры как среди гетеросексуального населения, так и в группах повышенного риска. Важно привлечь всех зарегистрированных ВИЧ-инфицированных к диспансерному наблюдению и лечению.
В этом году тема Всемирного дня борьбы со СПИДом звучит как «От вызовов – к преобразованиям в ответе на ВИЧ».
Роспотребнадзор организует Горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекции по 5 декабря 2025 года. В проведении этой акции примут участие территориальные органы и подведомственные организации ведомства.
