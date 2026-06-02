В Московской области начнут масштабировать 3D-печать домов
В Подмосковье начнут внедрять и масштабировать применение аддитивных технологий в проектах жилого строительства. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Соглашение о сотрудничестве подписали компания СИБУР, Министерство строительного комплекса Московской области и «Мосстрой-31».
СИБУР выступит поставщиком специальных марок полистирола, чтобы производить строительную смесь для 3D-печати. Компания «Мосстрой-31», вместе с Московским государственным строительным университетом разработала новую рецептуру смеси на основе сырья СИБУРа.
Первым этапом реализации соглашения станет строительство по 3D-технологии выставочного дома в коттеджном посёлке комфорт-класса «Щемиловские усадьбы» в Богородском округе. Он появится уже в этом году в 18 километрах от МКАД.
«Внедрение 3D-технологий имеет большой потенциал для строительной отрасли. Они предполагают высокую автоматизацию процессов и минимизируют зависимость от ручного труда. Тиражирование передового опыта создаст хороший задел для обеспечения жителей Подмосковья, а затем и других регионов современным и качественным жильем», – отметил директор дивизиона «Строительство» СИБУР Алексей Сбоев.В ближайшие пять лет в России планируется возвести около миллиона квадратных метров жилья с использованием аддитивных технологий. Согласно прогнозам, в 2036 году доля напечатанных на 3D-принтере объектов должна составить до 10% от общего объёма ввода жилья. Это около 15 миллионов «квадратов».
«Московская область традиционно является регионом-лидером в жилищном строительстве и возведении объектов социальной инфраструктуры. Сейчас мы запускаем первый проект в Богородском округе. Проверим на практике эффективность аддитивных технологий для последующего масштабирования», – поделился планами министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.При этом технология не ограничивается только жилыми домами. Аддитивные методы применяют также для создания мостов, элементов тоннелей, малых архитектурных форм и социальных объектов.