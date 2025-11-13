Рубио жестко ответил ЕС на упреки из-за операции США в Карибском море

13 ноября 2025, 07:50

Фото: istockphoto / rarrarorro

Госсекретарь США Марк Рубио обрушился с критикой на страны ЕС, которые выразили сомнения по поводу законности ударов по судам наркоторговцев. Об этом чиновник заявил в беседе с журналистами.





Ранее министр иностранных дел Франции Барро обвинил США в нарушении международного права. Он отметил, что Париж тоже участвует в борьбе с наркотрафиком, но при этом не топит подозрительные суда, а задерживает их.



«Я не думаю, что Европейский союз имеет право определять, что такое международное право. И уж точно он не имеет права решать, как США должны защищать свою национальную безопасность», — сказал Рубио.