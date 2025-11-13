Рубио жестко ответил ЕС на упреки из-за операции США в Карибском море
Госсекретарь США Марк Рубио обрушился с критикой на страны ЕС, которые выразили сомнения по поводу законности ударов по судам наркоторговцев. Об этом чиновник заявил в беседе с журналистами.
Ранее министр иностранных дел Франции Барро обвинил США в нарушении международного права. Он отметил, что Париж тоже участвует в борьбе с наркотрафиком, но при этом не топит подозрительные суда, а задерживает их.
«Я не думаю, что Европейский союз имеет право определять, что такое международное право. И уж точно он не имеет права решать, как США должны защищать свою национальную безопасность», — сказал Рубио.По его словам, эти люди хотят передачи американских «Томагавков» для защиты Европы, но как только США проявляют военную активность на «своем» полушарии, то почему-то появляются проблемы.