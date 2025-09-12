Стали известны результаты жеребьёвки песенного конкурса «Интервидение»

12 сентября 2025, 17:26

оригинал Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович

В Национальном центре «Россия» состоялась официальная жеребьёвка Международного песенного конкурса «Интервидение». России достался девятый номер.





Участники из 23 стран узнавали порядковые номера своих выступлений, наливая кипяток из гигантского самовара. Под воздействием температуры на кружках проявлялись цифры. Попутно можно было попробовать традиционные русские угощения к чаю – сушки и баранки.



Фото: пресс-служба конкурса «Интервидение»



«Россию на конкурсе будет представлять заслуженный артист страны Shaman. Ярослав Дронов выйдет на сцену девятым и исполнит композицию Максима Фадеева «Прямо по сердцу». Телеведущая Яна Чурикова вытянула номер для представителя США Брэндона Ховарда. Сам певец на церемонии присутствовать не смог. Американец привезёт на конкурс песню Champions. Представительница Белоруссии Настя Кравченко (выйдет на сцену 21-й. Для конкурса она выбрала лирическую композицию «Мотылёк». Завершит концерт выступление представителя Индии Рухана Малика, который вытянул 23-й номер», – передаёт РИА Новости.

Фото: пресс-служба конкурса «Интервидение»

