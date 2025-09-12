Стали известны результаты жеребьёвки песенного конкурса «Интервидение»
В Национальном центре «Россия» состоялась официальная жеребьёвка Международного песенного конкурса «Интервидение». России достался девятый номер.
Участники из 23 стран узнавали порядковые номера своих выступлений, наливая кипяток из гигантского самовара. Под воздействием температуры на кружках проявлялись цифры. Попутно можно было попробовать традиционные русские угощения к чаю – сушки и баранки.
«Россию на конкурсе будет представлять заслуженный артист страны Shaman. Ярослав Дронов выйдет на сцену девятым и исполнит композицию Максима Фадеева «Прямо по сердцу». Телеведущая Яна Чурикова вытянула номер для представителя США Брэндона Ховарда. Сам певец на церемонии присутствовать не смог. Американец привезёт на конкурс песню Champions. Представительница Белоруссии Настя Кравченко (выйдет на сцену 21-й. Для конкурса она выбрала лирическую композицию «Мотылёк». Завершит концерт выступление представителя Индии Рухана Малика, который вытянул 23-й номер», – передаёт РИА Новости.
Перед участниками конкурса и иностранными делегациями во время жеребьёвки выступали российские исполнители, в том числе коллектив Надежды Бабкиной, рэпер ST, группа «Ойме», башкирское трио Ay Yola.
На Международный песенный конкурс «Интервидение 2025» съехались музыканты из 23 стран – Китая, США, Белоруссии, Египта, Сербии, Вьетнама и других. Исполнители поборются за главный приз в 300 тысяч евро.
Финал состоится 20 сентября на Live Arena в Подмосковье.