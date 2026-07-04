Стало известно, как действовать при ожоге борщевиком

04 июля 2026, 16:44

Врач Павлова: ожог борщевиком требует немедленного промывания кожи водой с мылом

Фото: Istock/Mikhail Davidovich

Врач Елена Павлова сообщила, что в соке борщевика Сосновского содержатся опасные вещества, а ультрафиолет активирует их и вызывает фотохимические ожоги. По словам специалиста, при ожоге этим растением нужно немедленно промыть кожу водой с мылом.





В беседе с NEWS.ru эксперт сообщила, что первый контакт с растением не сопровождается болью или жжением — симптомы проявляются через несколько часов. Через 2–4 часа кожа краснеет, опухает, появляются зуд и боль. Затем возникают пузыри с жидкостью. Павлова подчеркнула, что при попадании сока на лицо или в глаза нужно действовать быстро

«Срочно промойте водой в течение 15–20 минут. Защитите поражённый участок от солнца. Накройте плотной тканью или одеждой, наложите повязку. В течение одной или двух недель избегайте пребывания на солнце», — рассказала Елена.