Кардиолог назвала главные способы снизить риск развития инсульта

04 июля 2026, 15:08

Кардиолог Поскакалова: Ограничение соли снизит риск инсульта

Фото: iStock/Tunatura

Чтобы снизить риск развития инсульта, стоит добавить в повседневную жизнь несколько полезных привычек. Об этом сообщила кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Поскакалова, передает «Лента.ру».