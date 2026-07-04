Кардиолог назвала главные способы снизить риск развития инсульта
Чтобы снизить риск развития инсульта, стоит добавить в повседневную жизнь несколько полезных привычек. Об этом сообщила кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Поскакалова, передает «Лента.ру».
В первую очередь специалист советует придерживаться средиземноморской диеты. Также необходимо снизить потребление соли и продуктов, богатых насыщенными и трансжирами, таких как колбасы, фастфуд, чипсы, кондитерские изделия и жирное мясо.
Врач также рекомендует регулярно измерять артериальное давление и фиксировать результаты в специальном дневнике. Если давление превышает 135 на 85 миллиметров ртутного столба, рекомендуется обратиться к кардиологу для своевременного выявления возможных проблем с сердцем.
Для предотвращения инсульта важно полностью отказаться от алкоголя и курения, включая электронные сигареты и системы нагревания табака, подчеркнула Поскакалова. Кроме того, она советует соблюдать режим сна, регулярно заниматься физическими упражнениями и проходить профилактические медицинские осмотры.
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