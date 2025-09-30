Стало известно, какие марки машин вошли в ТОП по эвакуации во дворах Подмосковья

30 сентября 2025, 16:43

Видео: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Инспекторы Министерства по содержанию территорий и Госжилинспекции Подмосковья за месяц эвакуировали около 70 автомобилей, припаркованных у контейнерных площадок, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.