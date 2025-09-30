Стало известно, какие марки машин вошли в ТОП по эвакуации во дворах Подмосковья

Видео: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Инспекторы Министерства по содержанию территорий и Госжилинспекции Подмосковья за месяц эвакуировали около 70 автомобилей, припаркованных у контейнерных площадок, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
По словам вице-губернатора региона Владислава Мурашова, специалисты регулярно проверяют дворы, чтобы обеспечить свободный проезд мусоровозов и коммунальной техники. В случае нарушений и стоянки в зоне действия знаков «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» принимается решение об эвакуации. Меры применяются как днём, так и ночью.
Чаще всего эвакуировали автомобили марок KIA, LADA и Hyundai. Также в антирейтинге — Skoda (6 случаев), Nissan (4), Ford (4), Mitsubishi (3) и Toyota (3). Лидером по числу эвакуаций стал Ленинский округ, где водители чаще всего нарушали правила парковки у контейнерных площадок.