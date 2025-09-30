В Подмосковье в сентябре убрали более 56 тысяч общественных пространств

Видео: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Службы содержания территорий Подмосковья в сентябре провели ручную уборку более 56 тыс. общественных пространств, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Больше всего работ выполнено в Люберцах — свыше 2,3 тыс. территорий, в Богородском — 2,1 тыс. и в Раменском — 2 тыс. Специалисты очистили придомовые территории от мусора, убрали с тротуаров и пешеходных дорожек сухие листья и ветви, а также промыли общественные зоны.
Все мероприятия проходили под контролем инспекторов Минсодержания и Госжилинспекции Московской области. В ведомстве подчеркнули, что регулярный мониторинг помогает поддерживать порядок и создавать комфортные условия для жителей региона.