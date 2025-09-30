В Подмосковье в сентябре убрали более 56 тысяч общественных пространств

30 сентября 2025, 16:30

Видео: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Службы содержания территорий Подмосковья в сентябре провели ручную уборку более 56 тыс. общественных пространств, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.