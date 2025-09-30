Во Фрязино завершают благоустройство сквера у ДК «Факел»

30 сентября 2025, 16:28

оригинал Фото: пресс-служба Министерства благоустройства Московской области

Во Фрязино заканчивают благоустройство сквера на улице Вокзальная. Новый зелёный уголок с дорожками, скамейками, фонарями и цветниками появится к концу октября, сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.