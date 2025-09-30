Во Фрязино завершают благоустройство сквера у ДК «Факел»
Во Фрязино заканчивают благоустройство сквера на улице Вокзальная. Новый зелёный уголок с дорожками, скамейками, фонарями и цветниками появится к концу октября, сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.
Сквер площадью 0,6 га расположен между ДК «Факел» и проходной завода «Исток» им. Шокина. Раньше жители могли пройти здесь только по старым разбитым дорожкам. Теперь территорию полностью обновили: уложили тротуарную плитку, заменили асфальт, сделали пандус для маломобильных людей.
Вдоль дорожек уже установили лавочки и урны. В ближайшее время здесь появится современное освещение и новые деревья, в том числе остролистные клёны, которые создадут тень в жаркие дни. Сквер украсят газоны, многолетние цветы и кустарники.
