В роддоме Дубны провели экскурсию для будущих родителей

День открытых дверей провели для будущих родителей в роддоме Дубненской больницы, в мероприятии приняли участи около 50 человек — как из Дубны, так и из других городов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«День открытых дверей очень нужен, потому что нам только кажется, что мы это все уже рассказывали и проходили, ведь у нас каждый раз появляются новые беременные», — отметила заведующая акушерским отделением и женской консультацией Ирина Косабуцкая.Гости осмотрели все отделения роддома, а также лично пообщались с работающими там врачами и акушерами.
«Дубненский роддом уже много лет имеет высокое звание «Больница, доброжелательная к ребенку», присвоенный ВОЗ и ЮНИСЕФ. Наши медики оказывают помощь мамам и малышам на самом высоком уровне», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.Читайте также:
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Лев Каштанов