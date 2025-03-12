Жителей Королёва приглашают на акцию по сбору вторсырья 15 марта

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Экологическую акцию по сбору вторсырья проведут волонтёры в подмосковном Королёве в субботу, 15 марта, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Акция будет проходить в течение часа — с 11:00 до 12:00 по адресу: проезд Макаренко, дом №1, у подъезда №4. Принимается макулатура, жестяные и алюминиевые банки, РР и ПЭТ», — говорится в сообщении.За сданное вторсырьё участникам начислят эко-баллы, которые можно будет потрать у партнёров акции — на покупки в интернет-магазине, в школе английского языка, в магазине спорттоваров, на занятия йогой и даже на оплату ЖКУ. Кроме того, баллы можно будет передать в помощь приюту для животных.
Ранее сообщалось, что в Московской области большой комплекс мер по поддержке волонтёров. Он включает субсидии и гранты, помощь в организации мероприятий, госстрахование жизни и здоровья на время их проведения, а также методическую, консультационную и информационную поддержку. Подробнее об этом можно узнать по ссылке.
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Лев Каштанов