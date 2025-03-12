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Жителей Королёва приглашают на акцию по сбору вторсырья 15 марта

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

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Экологическую акцию по сбору вторсырья проведут волонтёры в подмосковном Королёве в субботу, 15 марта, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Акция будет проходить в течение часа — с 11:00 до 12:00 по адресу: проезд Макаренко, дом №1, у подъезда №4. Принимается макулатура, жестяные и алюминиевые банки, РР и ПЭТ», — говорится в сообщении.
За сданное вторсырьё участникам начислят эко-баллы, которые можно будет потрать у партнёров акции — на покупки в интернет-магазине, в школе английского языка, в магазине спорттоваров, на занятия йогой и даже на оплату ЖКУ. Кроме того, баллы можно будет передать в помощь приюту для животных.

Ранее сообщалось, что в Московской области большой комплекс мер по поддержке волонтёров. Он включает субсидии и гранты, помощь в организации мероприятий, госстрахование жизни и здоровья на время их проведения, а также методическую, консультационную и информационную поддержку. Подробнее об этом можно узнать по ссылке.

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#раздельный сбор мусора
#экологическая акция
#волонтеры
Учитель из Шатуры получил квартиру по программе «Социальная ипотека»
12 марта 2025, 14:19

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Учитель физкультуры шатурской школы № 1, мастер спорта Максим Селезнев принял участие в губернаторской программе «Социальная ипотека», благодаря чему стал владельцем собственного жилья, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа Шатура.
Максим с женой Алиной снимали жильё, но когда у пары родился сын Арсений, супруги поняли, что нужна своя квартира. Максим собрал все документы для получения соципотеки, прошёл конкурсный отбор и получил сертификат на покупку жилья.

«Благодаря госпрограмме «Социальная ипотека» преподаватель может приобрести жильё на более выгодных условиях. И очень хорошо, что эта программа существует», — сказал Максим Селезнев.
Программу «Социальная ипотека» запустили в Московской области в 2016 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьёва. В рамках программы основное тело кредита выплачивается из бюджета, а собственник жилья платит только проценты. Участие в программе могут принять учителя, тренеры, воспитатели, медики, молодые учёные и уникальные специалисты сферы ОПК.

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#соципотека
#квартира
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В роддоме Дубны провели экскурсию для будущих родителей
12 марта 2025, 14:11

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

День открытых дверей провели для будущих родителей в роддоме Дубненской больницы, в мероприятии приняли участи около 50 человек — как из Дубны, так и из других городов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«День открытых дверей очень нужен, потому что нам только кажется, что мы это все уже рассказывали и проходили, ведь у нас каждый раз появляются новые беременные», — отметила заведующая акушерским отделением и женской консультацией Ирина Косабуцкая.
Гости осмотрели все отделения роддома, а также лично пообщались с работающими там врачами и акушерами.

«Дубненский роддом уже много лет имеет высокое звание «Больница, доброжелательная к ребенку», присвоенный ВОЗ и ЮНИСЕФ. Наши медики оказывают помощь мамам и малышам на самом высоком уровне», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.
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#здравоохранение
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В Химках капитально отремонтируют здание колледжа
12 марта 2025, 13:52

Фото: istockphoto.com/guruXOOX

Капитальный ремонт здания колледжа «Подмосковье» планируют провести в Химках, подряд на работы выставили на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Колледж расположен по адресу: Юбилейный проспект дом №59, его общая площадь составляет более 4,3 тыс. квадратных метров. Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, капитально отремонтировать объект и поставить туда всё необходимое оборудование. Работы должны быть завершены в 2026 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 479 миллионов 241 тысячу 436 рублей 6 копеек, ставки принимаются до 28 марта.

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#торги
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БК «Химки» сыграет в «Финале четырех» Кубка России
12 марта 2025, 13:46

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Баскетбольный клуб «Химки» примет участие в решающем этапе Кубка России. Свой первый матч в рамках «Финала четырех» подмосковная команда проведет 14 марта, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В полуфинале «Химки» встретятся с БК «Пари НН» из Нижнего Новгорода. Игра начнется в 20:00. В другом полуфинале сыграют БК «Уралмаш» (Екатеринбург) и «МБА-МАИ» (Москва).

16 марта состоятся матчи за призовые места: в 13:00 начнется встреча за третье место, а в 16:00 определится победитель турнира.

Стоит отметить, что «Химки» — единственная команда из Суперлиги, прошедшая в «Финал четырех». Остальные участники представляют Единую лигу ВТБ, которая считается более высоким дивизионом. Для подмосковного клуба это второй выход в решающую стадию Кубка России за последние три года. Последний раз команда завоевывала трофей в 2008 году.

Турнир пройдет с 14 по 16 марта в Нижнем Новгороде на паркете КРК «Нагорный» и организован в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

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Подмосковные борцы-классики завоевали шесть медалей на первенстве России
12 марта 2025, 13:15

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые, две серебряные и две бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на первенстве России по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года памяти Героя России Максима Серафимова, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись представители Московской области Мингиян Горяев, выступавший в весовой категории до 67 килограммов, и Иван Соломин в весовой категории до 55 килограммов», — говорится в сообщении.
Серебряные медали в копилку подмосковной команды принесли Дзамболат Габеев в весовой категории до 82 килограммов и Дорджи Шунгурциков в весовой категории до 63 килограммов.

А бронзовые награды завоевали подмосковные спортсмены Георгий Габеев (весовая категория до 130 килограммов) и Овик Тирацвян (весовая категория до 60 килограммов).

Соревнования проходили в Уфе с 5 по 9 марта.

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