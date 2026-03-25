Стало известно, кто в Подмосковье зарабатывает свыше 300 000 рублей в месяц

25 марта 2026, 19:59

В Подмосковье сосредоточены производства и предприятия, где особенно востребованы высококвалифицированные и хорошо оплачиваемые специалисты. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.





Речь идёт о технических профессиях, связанных с искусственным интеллектом и обеспечением технологического будущего. Уровень зарплаты в этих сферах нередко превышает 150 000 рублей,

«Высокий уровень заработных плат в технических и ИТ-профессиях отражает структуру экономики Подмосковья, где сосредоточено большое количество современных производств и высокотехнологичных компаний. Сегодня в регионе открыто более 97 000 вакансий, а на одного безработного приходится 19 предложений. Среди самых высокооплачиваемых – программисты, инженеры и специалисты по радиооборудованию. Их доход может достигать 300 000 рублей в месяц», – отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.