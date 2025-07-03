Стало известно, сколько стоят дачи в Подмосковье
Риелтор Бендриков: среди москвичей вырос спрос на покупку дач в Подмосковье
Среди жителей Москвы заметно вырос спрос на загородную недвижимость. Риелтор и эксперт по недвижимости Олег Бендриков связал это с ростом цен на курортный отдых.
«Самая дорогая недвижимость располагается на западном направлении вблизи Москвы. Это Новорижское, Минское, Рублевское шоссе. Дорого обойдутся и дачи рядом с ЦКАД. При этом дешевле цены на восточном и юго-восточном направлении», — рассказал Бендриков «Москве 24».
Он пояснил, что на этих направлениях много комаров и других насекомых из-за торфяников.
По словам эксперта, стоимость дач в Московской области начинается с 2,5 миллионов рублей. За эти деньги можно купить участок в 4–6 соток со стареньким домом и электричеством, но без газа и канализации.
При этом стоимость более-менее ухоженного участка начинается от четырех миллионов рублей, где будет центральное водоснабжение и септик. Бендриков добавил, что верхнего порога цены на загородную недвижимость в Подмосковье нет.
В свою очередь депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с RT назвал преимущества и недостатки одноэтажных и двухэтажных дачных домов.
«Одноэтажная дача — это прежде всего удобство и доступность. Такой дом проще проектировать и строить, в нём нет лестниц, что особенно важно для пожилых людей или семей с маленькими детьми. Кроме того, одноэтажные строения обычно дешевле обслуживать и отапливать», — рассказал депутат.
Он отметил, что двухэтажный дом станет отличным решением на небольшом участке. Тем не менее строительство такого дома и его эксплуатация будут дороже.
Чаплин подчеркнул, что в первую очередь дом должен быть комфортным и отвечать потребностям семьи.