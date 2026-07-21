Стало известно, сколько вторсырья приняли за полгода подмосковные фандоматы
За два квартала жители Подмосковья сдали с помощью фандоматов 54 587 килограммов пластика и 14 032 килограммов алюминия. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Фандоматы по сбору вторичных ресурсов – одна из эффективных технологий для раздельного сбора отходов в Московской области. Экопункты позволяют увеличить долю перерабатываемого сырья.
Во втором квартале 2026 года в Московской области работало 629 специализированных пунктов приёма. За три месяца пользователи сдали на переработку более 21 000 килограммов пластика и свыше 6000 алюминия.
Как напомники в министерстве, собранное сырьё направляют на предприятия по переработке отходов. Из пластика делают новые бутылки, синтетическую одежду и ковровые покрытия, из алюминия – банки и другие изделия.
Найти ближайший пункт приёма вторичных ресурсов можно на сайте Минчистоты.
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