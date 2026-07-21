Стало известно, сколько вторсырья приняли за полгода подмосковные фандоматы

21 июля 2026, 14:30

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

За два квартала жители Подмосковья сдали с помощью фандоматов 54 587 килограммов пластика и 14 032 килограммов алюминия. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.