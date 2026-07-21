Здоровье в подмосковных парках с начала лета проверили порядка 2700 жителей

21 июля 2026, 14:15

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

С начала летнего сезона своё здоровье в парках проверили около 2700 жителей Подмосковья. Об этом рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.





В минувшие выходные в регионе вновь прошла акция «Проверь своё здоровье в парке». Выездные медицинские бригады работали более чем в 20 округах. Желающие старше 18 лет могли бесплатно пройти профилактический осмотр.

«Формат выездных обследований в парках позволяет жителям совместить прогулку с заботой о здоровье. За прошедшие выходные профилактические осмотры прошли 274 человека. А всего с начала летнего сезона такой возможностью воспользовались почти 2700 жителей», – пояснил Забелин.