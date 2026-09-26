В Иркутской области медведь утащил собаку с участка в СНТ
В Иркутской области полицейские спасли жителей садоводческого товарищества от нападения медведя. Об этом информирует МВД по региону.
Хищник пролез на участок и напал на собак. Хозяйка участка в этот момент находилась всего в трёх метрах от зверя.
Медведь утащил собаку со двора и скрылся в лесу. Местные жители вызвали полицию. Правоохранители и охотовед нашли косолапого всего в 50 метрах от дома. Один из полицейских выстрелил в хищника и обезвредил его.
До этого сообщалось о чрезвычайном происшествии на Чукотке. Там бурый медведь напал на жителя села. Инцидент случился неподалёку от бани: мужчина возвращался с рыбалки, неся с собой добычу, когда зверь набросился на него со спины и забрал улов.
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