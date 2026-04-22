В Подмосковье за сезон отремонтируют более 1400 участков дорог

22 апреля 2026, 19:12

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московской области стартовал сезон ремонта дорог. Специалисты приступили к обновлению покрытия на региональных и муниципальных дорогах, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.





По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» работы ведутся в 10 городских и муниципальных округах региона.

«Сотрудники Мосавтодора фрезеруют старое покрытие на 12 участках региональных дорог. На некоторых из них меняют бортовой камень и поднимают канализационные колодцы. Далее на всех участках уложат новое покрытие из современных асфальтобетонных смесей типа. Они отличаются повышенной износостойкостью и увеличенным сроком службы. Будут также укреплены обочины и нанесена разметка», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.