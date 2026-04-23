В Подмосковье назвали самую частую причину серьёзных ДТП
Каждая третья авария с погибшими и пострадавшими в Московской области случается из-за несоблюдения скоростного режима. Такой статистикой поделились в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
С начала года это нарушение стало причиной 212 ДТП, в которых погибли 49 человек и 275 пострадали.
Самые частые виды аварий из-за превышения скорости – столкновения (91 случай), наезды на препятствия (48) и на стоящие транспортные средства (23).
«Комплексы фотовидеофиксации на дорогах Подмосковья помогают выявлять нарушения и служат сдерживающим фактором для водителей. Статистика показывает, что поведенческая модель на дороге изменилась в лучшую сторону. Большая часть автомобилистов стала ездить спокойнее. Для повышения комфорта и безопасности на дорогах мы расширяем и модернизируем сеть комплексов фотовидеофиксации, оптимизируем движение и проводим профилактическую работу с его участниками», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.По данным министерства, с начала года комплексы зафиксировали более 130 000 случаев превышения скорости от 40 до 60 км/ч, около 12 000 – от 60 до 80 км/ч. Свыше 1800 раз водители превысили скорость более чем на 80 км/ч. А самое частое нарушение – превышение скорости до 40 км/ч (около 4,5 миллионов случаев).
В ведомстве добавили, что превышение скорости грозит штрафом от 3 000 до 5 000 рублей или лишением прав на срок до шести месяцев.