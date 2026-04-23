В Подмосковье назвали самую частую причину серьёзных ДТП

23 апреля 2026, 14:45

Каждая третья авария с погибшими и пострадавшими в Московской области случается из-за несоблюдения скоростного режима. Такой статистикой поделились в пресс-службе Минтранса Подмосковья.





С начала года это нарушение стало причиной 212 ДТП, в которых погибли 49 человек и 275 пострадали.



Самые частые виды аварий из-за превышения скорости – столкновения (91 случай), наезды на препятствия (48) и на стоящие транспортные средства (23).

«Комплексы фотовидеофиксации на дорогах Подмосковья помогают выявлять нарушения и служат сдерживающим фактором для водителей. Статистика показывает, что поведенческая модель на дороге изменилась в лучшую сторону. Большая часть автомобилистов стала ездить спокойнее. Для повышения комфорта и безопасности на дорогах мы расширяем и модернизируем сеть комплексов фотовидеофиксации, оптимизируем движение и проводим профилактическую работу с его участниками», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.