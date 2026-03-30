Старшеклассникам из Подольска рассказали о службе в полиции

30 марта 2026, 09:25

В музее истории полиции Подольска 27 марта прошла профориентационная встреча с учащимися 10-го класса лицея №26. Мероприятие провел ветеран органов внутренних дел Борис Смирнов, начавший службу в 1982 году, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Полковник милиции в отставке, возглавлявший в прошлом уголовный розыск Подольского УВД, а ныне являющийся консультантом начальника УМВД, рассказал школьниками о специфике работы. На вопрос о том, что помогает оставаться в профессии долгие годы, Борис Смирнов назвал два главных качества: искренний интерес к делу и внутреннее спокойствие, позволяющее сохранять равновесие в любой ситуации.Встреча была направлена не только на помощь в выборе будущей профессии, но и имела профилактический характер. Живые истории от опытного сотрудника, по словам организаторов, часто запоминаются молодежи лучше формальных наставлений.Для гостей также провели ознакомительную экскурсию по экспозиции. Школьники с интересом фотографировались с макетом легендарного автомата-пулемета Дегтярева образца 1943 года, известного своей надежностью и простотой конструкции.Позже к мероприятию присоединился действующий сотрудник — начальник отдела экспертно-криминалистического центра УМВД России по г. о. Подольск полковник полиции Андрей Каплеев. Он познакомил старшеклассников с современными методами криминалистики, рассказав о работе с цифровыми следами, отпечатками пальцев и ДНК-анализом. Эксперт подчеркнул, что успех в этой сфере требует внимательности, скрупулезности и технического склада ума.