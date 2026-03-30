Житель Чехова семь лет выращивал коноплю в двух частных домах

30 марта 2026, 08:59

Полицейские задержали 38-летнего жителя Чехова по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





По данным следствия, мужчина в течение семи лет выращивал коноплю в собственном и арендованном домах в одном из дачных товариществ округа Чехов.





«В домах оперативники обнаружили теплицы, оборудованные системой вентиляции и освещения, 58 кустов конопли, электронные весы, вакууматоры и 24 контейнера с растительным веществом», — говорится в сообщении.