Житель Чехова семь лет выращивал коноплю в двух частных домах
Полицейские задержали 38-летнего жителя Чехова по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
По данным следствия, мужчина в течение семи лет выращивал коноплю в собственном и арендованном домах в одном из дачных товариществ округа Чехов.
«В домах оперативники обнаружили теплицы, оборудованные системой вентиляции и освещения, 58 кустов конопли, электронные весы, вакууматоры и 24 контейнера с растительным веществом», — говорится в сообщении.Эксперты проверили содержимое одного из контейнеров. Оказалось, что там находится марихуана весом более 150 граммов. Вещество из остальных контейнеров проверят в ходе следствия.
Против задержанного завели уголовное дело и оставили под стражей до суда.