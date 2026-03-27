В Московской области зафиксировали рост спроса на мясные и рыбные консервы

В феврале в Подмосковье отмечался заметный рост спроса на консервированную продукцию. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.





Было приобретено более 348 тонн мясных консервов – на 8,13% больше, чем в январе. А объём реализации рыбных консервов превысил 449 тонн, что на 5,45% выше январского показателя.

«Консервы стали полноценным ингредиентом разнообразных блюд, особенно актуальных весной, когда хочется лёгкости не в ущерб сытости. Из рыбных консервов можно приготовить салат с консервированной рыбой, авокадо и помидорами черри; рыбные котлеты с зеленью или запеканку с консервированной рыбой и молодой капустой. А из мясных получаются тёплый салат с тушёнкой и зеленью, овощное рагу с куриными консервами или суп с тушёнкой», – отметили в ведомстве.