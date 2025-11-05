Губернатор Воробьёв вручил государственные награды подмосковным добровольцам
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил государственные награды добровольцам подразделения БАРС. В зоне проведения спецоперации они выполняют самые ответственные боевые задачи.
«Барсы» штурмуют позиции неприятеля, проводят разведку, пресекают действия диверсионно-разведывательных групп, обороняют рубежи. В подразделении служат и побывавшие в горячих точках ветераны, и прошедшие подготовку на полигонах новички. Все они вступили в ряды БАРСа по зову сердца.
«По поручению президента хочу вручить заслуженные награды всем, кто присутствует в этом зале. В Подмосковье дислоцируются легендарные воинские части, а с 2022 года на передовой достойно и мужественно обеспечивают безопасность нашей страны полки Московской области. Хочу отдать должное профессионализму и мужеству наших ребят, поблагодарить всех, кто с риском для жизни выполняет важные задачи в зоне СВО. Мы со своей стороны делаем всё, чтобы вы чувствовали нашу поддержку и в технической оснащённости, и в других важных аспектах», – сказал Воробьёв.Он также поблагодарил волонтёров, которые в рамках проекта «Доброе дело» оказывают помощь всем, кому она нужна.
Помимо этого, в Подмосковье работает филиал Фонда «Защитники Отечества», созданный по решению президента. Его главная задача – помогать тем, кто завершил службу, и их семьям.
Орден Мужества получил старшина с позывным «Добрый». За его плечами – пять командировок в зону СВО. Они имеет несколько ранений.
Для «Доброго» это уже третий Орден Мужества. Один из них в 2023 году ему также вручил губернатор. А в мае этого года бойца пригласили на церемонию возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата, где он передал Воробьёву флаг своего отряда.
«Все пять моих контрактов я отслужил в одном отряде. Каждый раз приезжал туда, как в родной дом. Первый Орден Мужества получил в 2022-м. Нам поставили задачу удержать высоту. Мы это сделали, причем без потерь. Вторая награда – за спасение командира под артиллерийским огнем, третья – за выполнение секретного задания», – рассказал «Добрый».Губернатор напомнил, что 5 ноября в России отмечают день военного разведчика. Среди тех, получил награду, – старший разведчик Константин. Ему вручили медаль «За отвагу».
К разведке имеет отношение и боец позывным «Сарбона». Её наградили медалью «За храбрость» II степени. Девушка рассказала, что, когда началась спецоперация, она начала заниматься волонтёрской деятельностью – собирала и отправляла всё необходимое для бойцов, а потом сама решила уйти на передовую.
«Узнала про набор во взвод «Ночные ведьмы 2.0», подала заявку и оказалась в числе 12 женщин, которых туда взяли. Мы пилотировали дроны «Мавик», занимались разведкой и корректировкой. Однажды мне удалось довести до точки дислокации вражеский БПЛА «Баба-Яга», по которому успешно отработала наша артиллерия. Я и со взрывчаткой работала – мы сами снаряжали дроны. Во время выполнения боевой задачи получила осколочное ранение руки, но сейчас уже полностью восстановилась», – рассказала «Сарбона».Такую же награду получил медик штурмового отряда с позывным «Гвардейск». Он рассказал, что отправиться в зону СВО был для него не только гражданским, но и профессиональным долгом. Он учился в университете Пирогова, названном именем выдающегося военного хирурга.
Губернатор также вручил медали «За отвагу» подполковнику запаса Олегу, командиру роты Александру и старшему стрелку Денису. А медаль «За храбрость» II степени досталась оператору БПЛА Евгению, командиру группы Андрею и рядовому Илье.