Губернатор Воробьёв вручил государственные награды подмосковным добровольцам

05 ноября 2025, 18:12

оригинал Андрей Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил государственные награды добровольцам подразделения БАРС. В зоне проведения спецоперации они выполняют самые ответственные боевые задачи.





«Барсы» штурмуют позиции неприятеля, проводят разведку, пресекают действия диверсионно-разведывательных групп, обороняют рубежи. В подразделении служат и побывавшие в горячих точках ветераны, и прошедшие подготовку на полигонах новички. Все они вступили в ряды БАРСа по зову сердца.

«По поручению президента хочу вручить заслуженные награды всем, кто присутствует в этом зале. В Подмосковье дислоцируются легендарные воинские части, а с 2022 года на передовой достойно и мужественно обеспечивают безопасность нашей страны полки Московской области. Хочу отдать должное профессионализму и мужеству наших ребят, поблагодарить всех, кто с риском для жизни выполняет важные задачи в зоне СВО. Мы со своей стороны делаем всё, чтобы вы чувствовали нашу поддержку и в технической оснащённости, и в других важных аспектах», – сказал Воробьёв.

«Все пять моих контрактов я отслужил в одном отряде. Каждый раз приезжал туда, как в родной дом. Первый Орден Мужества получил в 2022-м. Нам поставили задачу удержать высоту. Мы это сделали, причем без потерь. Вторая награда – за спасение командира под артиллерийским огнем, третья – за выполнение секретного задания», – рассказал «Добрый».

«Узнала про набор во взвод «Ночные ведьмы 2.0», подала заявку и оказалась в числе 12 женщин, которых туда взяли. Мы пилотировали дроны «Мавик», занимались разведкой и корректировкой. Однажды мне удалось довести до точки дислокации вражеский БПЛА «Баба-Яга», по которому успешно отработала наша артиллерия. Я и со взрывчаткой работала – мы сами снаряжали дроны. Во время выполнения боевой задачи получила осколочное ранение руки, но сейчас уже полностью восстановилась», – рассказала «Сарбона».