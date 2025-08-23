Губернатор Андрей Воробьёв открыл XI Международный фестиваль «Jazzовые сезоны»

23 августа 2025, 20:46

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В подмосковном музее-заповеднике «Архангельское» стартовал XI международный фестиваль «Jazzовые сезоны». Мероприятие было открыто губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.





Фестиваль, который проходит с 2015 года под руководством народного артиста России Игоря Бутмана, в этом году впервые проводится на территории «Архангельского». Мероприятие традиционно поддерживается правительством области и Министерством культуры РФ.

«Мы очень рады видеть здесь людей, которые пришли с семьями, детьми, близкими, друзьями, чтобы провести время в кругу талантливых музыкантов. Желаю всем, кто сегодня пришёл в музей-заповедник, чтобы этот вечер запомнился теплотой общения и прекрасной музыкой. Здоровья, успехов в добрых делах и наслаждайтесь нашим фестивалем», — сказал Андрей Воробьёв, открывая фестиваль.