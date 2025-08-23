Губернатор Андрей Воробьёв открыл XI Международный фестиваль «Jazzовые сезоны»
В подмосковном музее-заповеднике «Архангельское» стартовал XI международный фестиваль «Jazzовые сезоны». Мероприятие было открыто губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.
Фестиваль, который проходит с 2015 года под руководством народного артиста России Игоря Бутмана, в этом году впервые проводится на территории «Архангельского». Мероприятие традиционно поддерживается правительством области и Министерством культуры РФ.
«Мы очень рады видеть здесь людей, которые пришли с семьями, детьми, близкими, друзьями, чтобы провести время в кругу талантливых музыкантов. Желаю всем, кто сегодня пришёл в музей-заповедник, чтобы этот вечер запомнился теплотой общения и прекрасной музыкой. Здоровья, успехов в добрых делах и наслаждайтесь нашим фестивалем», — сказал Андрей Воробьёв, открывая фестиваль.В 2025 году фестиваль продлится два дня, 23 и 24 августа. Для выступлений оборудованы две сцены под открытым небом. В программе заявлены как джазовые коллективы, так и представители других жанров. Хедлайнерами стали Игорь Бутман, Московский джазовый оркестр, Евгений Маргулис, Полина Гагарина, а также группа Gipsy Kings.
Помимо музыкальной программы, для гостей организованы образовательные мероприятия, мастер-классы и маркет. За годы проведения популярность фестиваля выросла: в 2024 году его посетили 16 тысяч человек.