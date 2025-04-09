Старт посевной кампании в Подмосковье отложили из-за погоды

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Начало весенних полевых работ в Московской области отложили из-за неблагоприятных погодных условий до третьей декады апреля, сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«Посевную кампанию планируем начать в третьей декаде апреля, то есть после 20 числа. Сложившиеся погодные условия не повлияют на урожайность, прогнозируемые показатели по объёму производства продукции растениеводства на этот год остаются без изменений», — подчеркнул глава Минсельхозпрода Московской области Сергей Двойных.В министерстве отметили, что сформировавшийся снежный покров будет даже полезен для растений: когда температура вернётся к климатической норме, растаявший снег насытит почву влагой.
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