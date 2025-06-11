Стартовал детский конкурс на лучший вопрос о строительстве

11 июня 2025, 16:09

Фото: iStock / ragonImages

В России стартовал ежегодный конкурс «Спроси строителя» на лучший вопрос о строительстве и отраслевых специальностях. Он проводится в восьмой раз в рамках проекта популяризации строительных специальностей «Я – строитель будущего!».







«Конкурс проводит Общественный совет при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России при поддержке Минстроя. В нём могут участвовать дети и молодёжь в возрасте от 6 до 17 лет. По итогам конкурса на лучшие вопросы ответят глава Минстроя Ирек Файзуллин и председатель Общественного совета при Минстрое Сергей Степашин», – говорится в сообщении.