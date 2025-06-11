Стартовал детский конкурс на лучший вопрос о строительстве
В России стартовал ежегодный конкурс «Спроси строителя» на лучший вопрос о строительстве и отраслевых специальностях. Он проводится в восьмой раз в рамках проекта популяризации строительных специальностей «Я – строитель будущего!».
«Конкурс проводит Общественный совет при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России при поддержке Минстроя. В нём могут участвовать дети и молодёжь в возрасте от 6 до 17 лет. По итогам конкурса на лучшие вопросы ответят глава Минстроя Ирек Файзуллин и председатель Общественного совета при Минстрое Сергей Степашин», – говорится в сообщении.Для участия до 15 июля 2025 года принимаются текстовые и видеовопросы. Работы оценят по номинациям «Самый оригинальный текстовый вопрос»; «Самый оригинальный видеовопрос» и «Лучший вопрос об истории строительства». Видеовопрос может быть подготовлен с помощью бесплатного интернет-сервиса по созданию мультфильмов на тему строительства и ЖКХ «ЖЭКА-МУЛЬТ».
Вопросы можно направить на сайт.
Итоги конкурса подведут в августе. Победители примут участие в церемонии награждения в рамках празднования Дня строителя.
Все подробности можно найти на сайте конкурса.