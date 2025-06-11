Жителей Подмосковья приглашают на конкурс «Город в деталях: живое наследие»

11 июня 2025, 15:44

Фото: istockphoto.com/blinow61

Стартовал приём заявок на всероссийский конкурс «Город в деталях: живое наследие», принять у в нём участие приглашают представителей всех регионов страны, включая Московскою область. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя РФ.







«Конкурс направлен на выявление и популяризацию городских объектов, обладающих историко-культурной ценностью и способных стать органичной частью благоустройства общественных пространств», — говорится в сообщении.