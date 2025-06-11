Жителей Подмосковья приглашают на конкурс «Город в деталях: живое наследие»
Стартовал приём заявок на всероссийский конкурс «Город в деталях: живое наследие», принять у в нём участие приглашают представителей всех регионов страны, включая Московскою область. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя РФ.
«Конкурс направлен на выявление и популяризацию городских объектов, обладающих историко-культурной ценностью и способных стать органичной частью благоустройства общественных пространств», — говорится в сообщении.К участию приглашаются физические лица — краеведы, дизайнеры, архитекторы и пр., юридические лица — некоммерческие организации и общественные объединения, а также муниципальные органы самоуправления.
Заявки принимаются до 25 августа на официальном сайте конкурса.
Подробные условия участия и требования к конкурсным работам будут разъяснены в ходе вебинара, который состоится 17 июня в 14:00 по московскому времени. Информацию о вебинаре можно получить на сайте городвдеталях.живоенаследие.рф.