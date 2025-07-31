Стартовал конкурс «Село. Замечательные люди моей малой Родины»

Тимирязевская академия при поддержке Минсельхоза РФ объявила старт Всероссийского конкурса «Село. Замечательные люди моей малой Родины». Участие могут принять дети и молодежь от 7 до 19 лет, проживающие в сельской местности и малых городах, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Конкурс проводится в два этапа. Первый — заочный: участники до 30 сентября подают электронные заявки и загружают свои проекты на онлайн-платформу. Лучшие работы отбирает экспертная комиссия.
Второй этап пройдет с 1 по 15 ноября в очно-заочном формате на базе Тимирязевской академии. Финалисты представят свои проекты перед жюри, а также смогут принять участие в экскурсиях, мастер-классах и культурной программе.
Организаторы подчеркивают, что конкурс направлен на развитие творческого и лидерского потенциала молодёжи, а также способствует обмену опытом между участниками из разных регионов страны.