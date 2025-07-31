Стартовал конкурс «Село. Замечательные люди моей малой Родины»

31 июля 2025, 09:12

оригинал Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Тимирязевская академия при поддержке Минсельхоза РФ объявила старт Всероссийского конкурса «Село. Замечательные люди моей малой Родины». Участие могут принять дети и молодежь от 7 до 19 лет, проживающие в сельской местности и малых городах, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.