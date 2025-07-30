В Московской области с начала лета отремонтировали более 3,6 тыс. урн
Подмосковные коммунальщики продолжают обновлять городскую инфраструктуру. С начала лета в регионе провели ремонт 3,6 тыс. урн, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
«Самый большой объём работ сотрудники коммунальной сферы выполнили в городских округах Химки (799 урн), Подольск (382) и Одинцово (349)», - рассказали в Минчистоты.Там добавили, что основные требования включают размещение урн на тротуарах во дворах многоквартирных домов на расстоянии не более 100 м. друг от друга; ежедневную очистку отходов по мере необходимости, окрасочные работы не реже раза в год.
Если жители заметили у себя во дворе нарушение норм содержания урн, они должны обратиться в управляющую организацию, а если она бездействует – в территориальный отдел министерства.