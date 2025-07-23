В Подмосковье подали около 16 тыс. онлайн-заявок на субсидии на ЖКУ

23 июля 2025, 09:53

оригинал Фото: медиасток.рф

Около 16 тысяч заявлений на оформление субсидий на оплату коммунальных услуг и жилого помещения подали с начала года на портале госуслуг Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Право на субсидию имеют люди, прописанные в Подмосковье, чьи расходы на ЖКУ превышают 22% от совокупного дохода семьи.





«Размер субсидии зависит от стоимости ЖКУ и нормативов жилого помещения: для одиноко проживающего — 33 квадратных метра, на семью из двух человек — 42 квадратных метра и на каждого члена семьи от трёх человек — по 18 квадратных метров», — говорится в сообщении.