В Подмосковье подали около 16 тыс. онлайн-заявок на субсидии на ЖКУ
Около 16 тысяч заявлений на оформление субсидий на оплату коммунальных услуг и жилого помещения подали с начала года на портале госуслуг Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
Право на субсидию имеют люди, прописанные в Подмосковье, чьи расходы на ЖКУ превышают 22% от совокупного дохода семьи.
«Размер субсидии зависит от стоимости ЖКУ и нормативов жилого помещения: для одиноко проживающего — 33 квадратных метра, на семью из двух человек — 42 квадратных метра и на каждого члена семьи от трёх человек — по 18 квадратных метров», — говорится в сообщении.Услуга «Субсидия на оплату коммунальных услуг» размещена на областном госпортале в разделе «Дом и ЖКХ», подразделе «Господдержка». К услуге подключён «умный сервис», который проверяет, была ли получена такая субсидия ранее, назначили ли её или продлили проактивно. Сервис также проинформирует о том, когда завершится период выплат, и нужно ли подавать заявление повторно.