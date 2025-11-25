Стартовал набор волонтёрского корпуса на «Главную морскую ёлку страны»
Организаторы «Главной морской ёлки страны» объявили о наборе волонтёров. Масштабное культурно-досуговое событие будет проходить с 29 декабря 2025 по 8 января 2026 года на территории Арт-кластера в городе Судаке в Крыму, сообщили в пресс-службе АНО «Таврида.Арт».
Событие объединит атмосферу творчества, новогоднего праздника и красоту черноморского побережья. Гостями станут семьи с детьми, жители Крыма, представили региональных органов власти. Их ждут рождественская ярмарка с угощениями, мастер-классы по изготовлению новогодних сувениров, фотозона, анимация, участие в благотворительной акции «Ёлка желаний» и многое другое.
Волонтёрский корпус будет работать с 27 декабря по 10 января. Желающие могут зарегистрироваться по ссылке. Регистрация открыта до 1 декабря включительно.
Волонтёром «Главной морской ёлки страны» может стать любой гражданин России или иностранный студент, обучающийся в российском вузе, в возрасте от 18 до 35 лет. Участие в событии абсолютно бесплатное.
«В качестве заявки необходимо записать видеовизитку и рассказать, почему именно вы должны попасть в команду арт-кластера «Таврида». Тайминг ролика – одна минута. В визитке нужно рассказать, почему вы хотите стать волонтёром или лидером «Главной морской ёлки страны»; как вы представляете свою работу. Видеовизитку необходимо загрузить в формате mp4/mov/m4v, размер не должен превышать 100 Мб», – рассказали организаторы.C вокзалов Крыма в день приезда волонтёров и лидеров будет организован трансфер, о времени отправления которого сообщат заранее.
Будущим волонтёрам понадобятся такие документы, как паспорт, полис ОМС, прививочный сертификат с обязательным наличием прививки от кори или медицинским отводом, справка по форме 086-У или справка о допуске для занятий спортом и туризмом, или допуск для проживания в полевых условиях, или действующая медицинская книжка.
Нужна также справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, выданная подразделением Роспотребнадзора или участковым врачом государственной поликлиники не ранее чем за двое суток до заезда.
Результаты рассмотрения заявки будут известны после 10 декабря.
Все вопросы можно направлять в официальную группу Центра практики «ВКонтакте» или на почту tavrida_praktika@tavrida.art.