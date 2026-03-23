Стартовал приём заявок на гранты для НКО Подмосковья на сумму 114 млн рублей
В Подмосковье стартовал конкурс грантов для некоммерческих организаций. Общая сумма субсидий в этом году превышает 114 миллионов рублей.
Министерство информации и молодёжной политики Московской области принимает заявки от НКО. Министр Екатерина Швелидзе отметила, что регион проводит конкурс в шестой раз совместно с Фондом президентских грантов.
«За пять лет реализации программы поддержка НКО стала по-настоящему системной: с 2021 года на эти цели было направлено более 460 миллионов рублей. Финансирование получили свыше 200 социально значимых проектов — от масштабных культурных фестивалей и образовательных форумов до адресной помощи людям с ограниченными возможностями здоровья и военно-патриотических инициатив для молодёжи. Каждый такой проект — это реальные изменения в жизни жителей Подмосковья», — заявила Швелидзе.Финансирование распределят по четырём направлениям: культура и искусство (42,9 млн руб.), социальная защита граждан (32,9 млн руб.), молодёжная политика и добровольческая деятельность (по 19,3 млн руб.).
Максимальный размер гранта на один проект составит пять миллионов рублей. Приём заявок продлится до 16 апреля. Комиссия рассмотрит проекты до 3 июня, а итоги конкурса подведут не позднее 10 июня. Подробные условия и порядок участия доступны на официальном сайте.