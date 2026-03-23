Студенты из Наро-Фоминска победили на всероссийском иноязычном конкурсе
Представители Подмосковья завоевали золото Х Всероссийского чемпионата по развитию иноязычных компетенций «I LOVE RUSSIA»-2026. Юбилейный конкурс прошел в Санкт-Петербурге с 18 по 21 марта, объединив молодежь из десятков регионов страны, сообщает Министерство образования Московской области.
Честь региона защищали студенты Наро-Фоминского техникума Татьяна Ахальцева и Егор Тронин. Под руководством наставника Ирины Варфоломеевой ребята подготовили масштабную презентацию о родном крае на английском языке. Экспертное жюри высоко оценило уровень подготовки и мастерство коммуникации подмосковных студентов, присудив им первое место.
Проект «I LOVE RUSSIA» направлен на популяризацию истории и культуры российских регионов. Участие в подобных чемпионатах позволяет студентам не только углублять знания о своей малой родине, но и совершенствовать навыки межкультурного общения на иностранных языках.
