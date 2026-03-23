Студенты из Наро-Фоминска победили на всероссийском иноязычном конкурсе

23 марта 2026, 17:23

оригинал Фото: Министерство образования Московской области

Представители Подмосковья завоевали золото Х Всероссийского чемпионата по развитию иноязычных компетенций «I LOVE RUSSIA»-2026. Юбилейный конкурс прошел в Санкт-Петербурге с 18 по 21 марта, объединив молодежь из десятков регионов страны, сообщает Министерство образования Московской области.