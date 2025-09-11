Стартовал приём заявок на Международный конкурс чтецов имени Чехова

11 сентября 2025, 16:45

Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник «Мелихово» начал принимать заявки на XVI Международный конкурс чтецких работ имени Антона Чехова. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Каждый год для конкурса определяют специальную тему. Тема этого года – «Чехов и Салтыков-Щедрин».



К участию приглашаются молодые актёры и студенты выпускных курсов театральных вузов, изучающие дисциплины «Сценическая речь» и «Художественное слово». Заявки необходимо прислать до 1 ноября 2025 года на адрес Chekhov-konkurs@yandex.ru. Подробную информацию о конкурсе можно найти на сайте музея.





«В жюри по традиции входят известные актёры, педагоги и мастера художественного слова. Конкурсные прослушивания пройдут 27 и 28 января будущего года. Победители отборочного тура выступят на гала-концерте в день рождения писателя 29 января в музее-заповеднике «Мелихово». Там же пройдёт награждение финалистов», – пояснили ведомстве.