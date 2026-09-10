Стартовал приём заявок на Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна»Оргкомитет Международного театрального фестиваля «Мелиховская весна» объявил о начале приёма заявок на участие в XXVII фестивале. Он пройдёт в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» c 21 по 30 мая будущего года.
Заявки принимают до 15 ноября 2026-го, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
К участию в фестивале приглашаются профессиональные театры и творческие коллективы из России и других стран со спектаклями по произведениям А.П. Чехова или о самом авторе.
Есть и специальная программа «Чехов+». В её рамках будут представлены постановки по произведениям ещё одного автора. На фестивале 2027 года в неё войдут спектакли по произведениям советского прозаика и драматурга Александра Вампилова. В будущем году исполнится 90 лет со дня его рождения.
Фестиваль проходит на двух площадках мелиховской усадьбы – в Театральном дворе и на открытой сцене, а также на сценах Серпуховского музыкально-драматического и Подольского драматического театров.
Обязательное условие при подаче заявки на участие – предоставление видеозаписи спектакля и подробные сведения по позициям, обозначенным в анкете-заявке.
Заявки принимают по электронной почте mel-vesna@mail.ru.
Подать заявку можно уже сейчас на сайте.