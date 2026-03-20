Стартовал приём заявок на премию «Экспортёр года. Сделано в России»
Российский экспортный центр объявил о начале приёма заявок на Всероссийскую премию «Экспортёр года. Сделано в России». Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» и продлится до 31 мая, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Подать заявку можно на официальном сайте. К участию приглашаются агрокомпании крупного, малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели. В этом году премия объединилась с национальным брендом «Сделано в России»: обладатели знака получат дополнительные преимущества при оценке заявок.
Номинации охватывают ключевые отрасли: промышленность, АПК, продукты питания, высокие технологии и ИТ, индустрию моды и красоты, туризм, кино и анимацию. Среди дополнительных номинаций — «Женщина-экспортёр года», «Новая география» и «Маркетинговый прорыв».
Конкурс пройдёт в два этапа: региональный (итоги в июле) и федеральный (в августе). Победители представят Подмосковье на всероссийском уровне.
