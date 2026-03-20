В Подмосковье задержали мужчину за разбойное нападение 15-летней давности

20 марта 2026, 16:26

Полицейские задержали 40-летнего ранее судимого уроженца Северного Кавказа по подозрению в разбое, совершённом 15 лет назад в отношении жителя Одинцовского округа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





По данным следствия, в 2011 году злоумышленник пришёл в гости к своему новому знакомому, избил его и, угрожая ножом, забрал ювелирные украшения общей стоимостью 1,8 млн рублей.





«По факту нападения заведено уголовное дело по статье «Разбой», — говорится в сообщении.