В округе Шатура шесть часов тушили лесной пожар
Лесной пожар произошёл на территории округа Шатура — в шести километрах от деревни Красная Горка. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
Возгорание обнаружили с помощью видеомониторинга. В тушении принимали участие 17 пожарных, использовались шесть единиц техники. Борьба с огнём длилась шесть часов.
«Установлено, что причиной пожара стали действия человека. Сейчас ведётся розыск виновных», — говорится в сообщении.В ведомстве напомнили, что штраф за нарушение правил пожарной безопасности в лесах для физических лиц составляет до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, а для юридических лиц — до двух миллионов рублей. Кроме того, возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.