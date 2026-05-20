В округе Шатура шесть часов тушили лесной пожар

20 мая 2026, 09:10

Лесной пожар произошёл на территории округа Шатура — в шести километрах от деревни Красная Горка. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.





Возгорание обнаружили с помощью видеомониторинга. В тушении принимали участие 17 пожарных, использовались шесть единиц техники. Борьба с огнём длилась шесть часов.





«Установлено, что причиной пожара стали действия человека. Сейчас ведётся розыск виновных», — говорится в сообщении.