Стартовал приём заявок на участие в арт-резиденции фестиваля «Перезагрузка»
С 8 августа по 13 сентября в Зарайске состоится четвёртый Фестиваль современного искусства «Перезагрузка». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Это одно из ключевых культурных событий Подмосковья. Проект объединяет художников, кураторов, жителей и гостей города, создавая пространство для диалога между историей и современностью, локальной идентичностью и новыми художественными практиками.
В этом году фестиваль обратится к теме «Русский Восток: сквозь время и шелка». Речь идёт об исследовании тонких культурных связей, которые много лет возникали в городе и постепенно становились частью его повседневной среды.
«Важной частью фестиваля вновь станет арт-резиденция, которая объединит художников из разных городов и стран, работающих в любых техниках. Впервые арт-резиденция получит международный статус. Основными площадками фестиваля станут арт-пространство «ЦЕХЪ» и исторический Дом Мачтета», – рассказали в министерстве.
К участию приглашаются российские и зарубежные художники старше 18 лет, работающие в таких направлениях современного искусства, как живопись, графика, скульптура, фотография, видео, цифровое искусство, инсталляция, паблик-арт, перформанс и других. Участники будут работать с городской средой, локальной историей и сообществом Зарайска.
Приём заявок открыт с 1 по 21 июня. Экспертный совет отберёт восемь участников с 21 по 28 июня. Результаты отбора объявят 29 июня. О том, что будет предоставлено художникам, можно прочитать на сайте министерства.
Чтобы подать заявку, необходимо отправить письмо на адрес zaraysk-art@yandex.ru с темой «Резиденция-2026». К нему нужно приложить заполненную анкету участника, скан подписанной формы согласия. Подробнее с форматом заявки и формах документов можно ознакомиться на сайте.