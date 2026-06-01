Стартовал приём заявок на участие в арт-резиденции фестиваля «Перезагрузка»

01 июня 2026, 13:49

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

С 8 августа по 13 сентября в Зарайске состоится четвёртый Фестиваль современного искусства «Перезагрузка». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Это одно из ключевых культурных событий Подмосковья. Проект объединяет художников, кураторов, жителей и гостей города, создавая пространство для диалога между историей и современностью, локальной идентичностью и новыми художественными практиками.



В этом году фестиваль обратится к теме «Русский Восток: сквозь время и шелка». Речь идёт об исследовании тонких культурных связей, которые много лет возникали в городе и постепенно становились частью его повседневной среды.

«Важной частью фестиваля вновь станет арт-резиденция, которая объединит художников из разных городов и стран, работающих в любых техниках. Впервые арт-резиденция получит международный статус. Основными площадками фестиваля станут арт-пространство «ЦЕХЪ» и исторический Дом Мачтета», – рассказали в министерстве.