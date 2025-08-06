Танцор из Подольска Павел Титов выступил на фестивале в Марокко

06 августа 2025, 16:56

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

15-летний Павел Титов из Подольска представил Россию на международном фестивале «Дети мира», который прошёл в Марокко и собрал более 200 участников из разных стран, сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Юный артист занимается в образцовом хореографическом коллективе «Созвездие» Дома культуры «Металлург». Как рассказал Павел, участие стало возможным благодаря поддержке хореографов народного ансамбля «Раззадоры». Подготовка к фестивалю началась сразу после возвращения Титова из «Артека» — на репетиции оставалось чуть больше недели, и тренировки шли по 4 часа в день.

«Меня мотивировали мои хореографы Ирина Викторовна Головей и балетмейстер Василий Васильевич Мусихин, которые научили меня всему, что понадобилось для отбора на фестиваль такого уровня. Хочу сказать им огромное спасибо!», — отметил танцор.

Уже в августе жители Подольска смогут увидеть Павла на сцене фестиваля «Славянское подворье». В программе — яркий номер в морском стиле, подготовленный совместно с коллективом.

​ Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск





