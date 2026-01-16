В Московской области впервые отпразднуют День артиста

16 января 2026, 21:53

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В России 17 января впервые официально отметят новый профессиональный праздник – День артиста. В Подмосковье в январе и марте пройдёт серия торжественных, просветительских и праздничных мероприятий, посвящённых этому событию, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.