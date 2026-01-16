В Московской области впервые отпразднуют День артиста
В России 17 января впервые официально отметят новый профессиональный праздник – День артиста. В Подмосковье в январе и марте пройдёт серия торжественных, просветительских и праздничных мероприятий, посвящённых этому событию, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Праздничные мероприятия приурочат как к самой дате, так и к Международному дню театра, отмечаемому 27 марта.
Праздник был учреждён в июле прошедшего года по инициативе председателя Союза театральных деятелей, народного артиста России Владимира Машкова. Дата выбрана именно такой, поскольку 17 января отмечается день рождения реформатора театра, создателя знаменитой системы актёрского мастерства Константина Станиславского.
Ключевыми событиями праздничной программы станут творческие встречи и мастер-классы с артистами для детей и молодёжи. Их расписание можно найти по ссылке.
